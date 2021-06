Le Maroc a été réélu membre du Comité des Nations Unies sur les disparitions forcées (CED), a indiqué ce lundi le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

“Le candidat du Royaume du Maroc, Mohammed Ayat, a été réélu en tant que membre du Comité des Disparitions Forcées (CED) et ce, à l’issue des élections tenues ce lundi à New York, à l’occasion de la 4ème réunion des États Parties à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées”, a précisé le ministère dans un communiqué.

En lice avec 5 autres candidats pour les 5 sièges à pourvoir au sein du CED, M. Ayat a pu recueillir 56 voix sur les 60 votantes, se plaçant en tête de cette élection, a ajouté la même source.

L’expert marocain siègera ainsi pour un nouveau mandat de quatre ans (2021-2025) aux côtés de quatre autres experts de l’Argentine, de l’Albanie, de l’Équateur et de la Serbie, également élus.

“Cette élection vient renforcer la présence du Maroc dans les 10 organes onusiens crées en vertu des conventions relatives aux droits de l’Homme, avec 8 experts marocains siégeant au sein d’importantes comités” à savoir : le Comité des Droits de l’Homme ; le Comité des Droits économiques, sociaux et culturels; le Comité contre la Torture; le Comité des Droits des Personnes Handicapées; le Comité des Droits de l’Enfant; le Sous-Comité pour la Prévention de la Torture et le Comité des Disparitions Forcées, a fait savoir la même source.

“L’aboutissement de cette candidature marocaine témoigne de la confiance et de la crédibilité dont jouit le Royaume et les compétences marocaines auprès de la communauté internationale. Il constitue également une reconnaissance renouvelée des avancées réalisées sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi que Dieu L’Assiste, en matière de défense des droits de l’Homme, ainsi que de l’engagement solennel du Maroc et son implication dans les efforts internationaux de lutte contre les disparitions forcées”, selon le communiqué.

La réélection de Ayat est le fruit d’une campagne diplomatique de promotion engagée dans le cadre de la stratégie du Royaume visant la consolidation de la présence marocaine au niveau des organisations internationales en général et des différentes entités des Nations Unies, en particulier, d’après le ministère.

Juriste de renommée internationale et Professeur universitaire, Mohammed Ayat a réussi, durant son premier mandat, à gagner l’estime de ses homologues et des États parties grâce à ses grandes compétentes en matière de droits de l’Homme, de droit pénal international et de justice de transition et à son engagement avéré dans l’accomplissement de sa mission, ce qui lui a valu d’être choisi Président du CED depuis octobre 2019.

Le Comité des Disparitions Forcées a été institué afin de contrôler la mise en œuvre des dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, par les États parties. Il est composé de dix experts indépendants de haute moralité et possédant une expérience reconnue dans le domaine des droits de l’Homme.