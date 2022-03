La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a lancé, mardi, son tout nouveau programme « Star Venture » destiné aux startups marocaines et financé par la Corée du Sud.

Le programme « Star Venture » a pour objectif d’identifier des startups à fort potentiel en vue de leur proposer un accompagnement personnalisé d’une durée de 18 mois, fait savoir l’institution, invitant toutes les startups marocaines à déposer leurs candidatures avant le 23 mars sur le site www.ebrd.com/starventure/overview.

Le programme s’appuie sur un réseau dédié de mentors et de conseillers pour canaliser toute une série de conseils sur mesure et de meilleures pratiques vers les jeunes entreprises, explique la BERD dans un communiqué, notant que par le biais d’ateliers, de mentorat et d’assistance technique, le programme aide les jeunes entreprises à améliorer l’efficacité de leurs résultats et à se développer rapidement.

Parallèlement, Star Venture aide les jeunes entreprises à éliminer certains des obstacles systémiques liés à l’accès au financement en les mettant en relation avec un réseau d’investisseurs ayant un intérêt stratégique pour les entreprises en phase de démarrage, ajoute la même source. Les startups sélectionnées bénéficieront d’une expertise internationale dans leurs domaines respectifs, de conseils techniques et commerciaux, de mentors ainsi que des conseils et mise en relation facilitant les levées de fonds, précise la Banque. Un jury d’experts procèdera à la sélection des startups lors d’un événement qui sera organisé par la BERD et rejoindront un groupe dynamique dans le cadre d’un programme de soutien intensif, ajoute la même source.