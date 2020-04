CDG Invest a lancé en septembre 2019 la première édition de 212 Founders, un programme d’accompagnement et de financement ayant pour but de développer des startups de niveau mondial à partir du Maroc. À l’issue d’un processus de candidature sélectif et exigeant, une vingtaine de startups sur près d’un millier de candidats avait été sélectionnée pour participer à ce programme. Un financement de 1 à 3 millions de dirhams.

Aujourd’hui, après six mois d’accompagnement en incubation, délivré par des entrepreneurs et des mentors de niveau international, CDG Invest a accordé un financement d’un montant individuel variant entre 2 et 3 millions de dirhams à sept startups. Les activités de ces startups couvrent des domaines très variés, allant de la mobilité, à la logistique, aux marketplaces, en passant par l’hôtellerie, ou encore le SaaS (software as a service). Il est à souligner que sur les sept accords d’investissement, quatre ont été débloqués : il s’agit de Kifal Auto ; Invyad, Weego et Freterium, tandis que les trois autres le seront dans les prochains jours.

D’autres startups de cette promotion pourront également bénéficier de financements à l’issue de leur passage en comité d’investissement. L’ensemble des startups financées intègrent la phase d’accélération de 212 Founders qui a pour objectif de les préparer au mieux dans leur développement commercial et technique lors des douze à dix-huit prochains mois. Une fois le niveau de maturité pour une levée de fonds en Série A atteint par les startups, CDG Invest interviendra pour réaliser une deuxième levée de fonds incluant des investisseurs nationaux et internationaux à laquelle elle pourra participer pour un montant allant jusqu’à dix millions de dirhams.

Un accompagnement sur toutes les étapes Afin de préparer les prochaines étapes de financement de ces startups, CDG Invest entreprend plusieurs rencontres avec des fonds de Venture Capital internationaux. L’objectif final étant de soutenir la dynamique d’innovation et d’entrepreneuriat et de faire émerger des startups d’envergure mondiale à partir du Maroc.

Des actions ont été menées dans ce sens afin d’attirer des investisseurs Européens, Africains et Moyen-Orientaux, à l’instar du Founders Camp organisé à Marrakech en décembre 2019 qui a permis d’exposer les startups de la promotion aux meilleurs fonds de Venture Capital marocains et internationaux. D’autres rencontres sont également planifiées dans les prochains mois pour consolider un réseau d’investisseurs nationaux et internationaux autours des startups du programme 212 Founders.