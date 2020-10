Afin de s’inscrire dans la relance économique du pays et de favoriser l’inclusion financière , la BMCI et le Groupe BNP Paribas ont créé DIGIFI, une filiale autonome dédiée au paiement mobile au Maroc.

DIGIFI a obtenu un agrément de Bank Al-Maghrib et a mis en place son Mobile Wallet avec les plus hauts standards de la place en matière de sécurité et de fiabilité grâce à l’expertise du Groupe et à ses pôles de compétences au Maroc.

Ce projet digital et innovant reflète la capacité de la Banque à s’adapter à son environnement et à proposer à ses clients des outils pertinents dans un marché en constante évolution. Par ailleurs, ce projet a pour ambition de contribuer à la bancarisation du pays .

Smart Flouss est un porte-monnaie électronique qui a vocation à faire progresser le paiement mobile, sur des opérations aujourd’hui largement effectuées en cash.

Dans un premier temps, l’offre de service Smart Flouss intègre l’usage le plus fréquent des marocains qui est le transfert d’argent et le paiement commerçant . L’offre sera enrichie par la suite.

L’offre Smart Flouss se présente sous forme de 3 types de comptes offrant les mêmes services mais avec des plafonds de solde allant de 200dhs à 20 000 dhs

Smart Flouss permet de transférer de l’argent instantanément vers n’importe quel portefeuille mobile au Maroc.

Il suffit au client de se connecter à son compte via l’application mobile Smart Flousset d’indiquer le numéro de téléphone de son bénéficiaire.

Smart Flouss permet également de payer ses achats auprès des commerçants équipés de terminaux de paiement mobile tels que les stations-services, les épiciers ou les supermarchés.

Plusieurs commerçants sont déjà équipés de terminaux de paiement mobile. A travers l’interopérabilité, les clients Smart Flouss peuvent y régler leurs achats en scannant le QR code ou en saisissant le numéro de téléphone du marchand au niveau de leur application mobile.

Smart Flouss repose sur un réseau de distribution de proximité à travers lequel les utilisateurs ont une relation de confiance et d’usage.

En tant que filiale de BMCI, ce réseau est composé actuellement de l’ensemble des agences BMCI à travers le Maroc, pour effectuer ses opérations de dépôt et de retrait.

Un réseau de proximité sera mis en place pour offrir aux clients un service sur des horaires étendus et plus de flexibilité, et se composera essentiellement de commerces de quartiers et de lieux de vie.

Smart Flouss est l’une des offres les plus compétitives du marché. Au-delà des gratuités imposées par le régulateur, tous les transferts entre comptes Smart Flouss sont gratuits .

Par ailleurs, afin de donner aux marocains l’occasion de tester ce nouveau service à leur rythme, sans engagement, l’ensemble des services Smart Flouss sont proposés gratuitement jusqu’à fin 2020 .

A partir du 1er Janvier 2021, seuls les transferts vers un compte de paiement confrère et le retrait d’argent seront payants à hauteur de 1,5% du montant de l’opération.