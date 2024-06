La Bourse de Casablanca démarrait la séance dans le vert vendredi, son indice de référence, le MASI, s’adjugeant 0,21%, à 13.166,2 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, progressaient de respectivement 0,04%, à 1.060,33 pts et 0,15%, à 954,67 pts.

S’agissant du MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, il prenait 0,61%, à 1.223,09 pts.

Sur le front des valeurs, Afric Industries Sa (+6,06% à 346,8 dirhams (DH)), Aradei Capital (+4,51% à 508 DH), Taqa Morocco (+3,37% à 1.382 DH), Minière Touissit (+2,13% à 1.389 DH) et Lesieur Cristal (+1,82% à 280 DH) enregistraient les plus fortes hausses.

En revanche, les plus fortes baisses étaient réalisées par Ib Maroc.Com (-7,85% à 31,7 DH), Atlantasanad (-4,1% à 131 DH), Stokvis Nord Afrique (-3% à 10,66 DH), Disty Technologies (-0,83% à 24 DH) et Risma (-0,81% à 240 DH).

Jeudi, le MASI avait clôturé la séance sur un repli de 0,39% à 13.138,13 points (pts).