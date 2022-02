Le Marocain Achraf Hakimi a été choisi dans l’équipe type de la 33ème Coupe d’Afrique des Nations dévoilée lundi par la Confédération africaine de football (CAF).

La liste de l’instance continentale comporte onze (11) joueurs issus de 5 pays différents, et en toute logique, le nouveau champion d’Afrique, le Sénégal est le plus représenté avec 4 joueurs, devant le finaliste, l’Egypte avec 3 éléments, puis les demi-finales, le Burkina Faso (2 joueurs), le Cameroun (1 joueur), et le Maroc, éliminé en quart de finale, avec un seul joueur.

Aussi, le Sénégalais Sadio Mané a été élu meilleur joueur du tournoi, son compatriote Edouard Mendy (meilleur gardien), son coach, Aliou Cissé (meilleur sélectionneur), le Camerounais Vincent Aboubakar (meilleur buteur) et le Burkinabé Issa Kaboré (meilleur jeune du tournoi).

Le Sénégal a été sacré champion d’Afrique pour la 1ère fois de son histoire en battant en finale l’Egypte aux tirs au but (4-2), dimanche à Yaoundé.

Voici, par ailleurs, l’équipe type de la 33e édition de la CAN :

Gardien: Edouard Mendy (Sénégal)

Défenseurs: Achraf Hakimi (Maroc), Mohamed Abdelmoneem (Egypte), Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Saliou Ciss (Sénégal).

Milieux: Mohamed Elneny (Egypte), Nampalys Mendy (Sénégal), I. Touré (Burkina Faso)

Attaquants: Mohamed Salah (Egypte), Vincent Aboubakar (Egypte) et Sadio Mané (Sénégal)

Remplaçants:

Gardien: André Onana (Cameroun)

Défenseurs: Collins Fai (Cameroun), Kalidou Koulibaly (Sénégal), Mahmoud Hamdy (Egypte), Ahmed Abo Elfetouh (Egypte)

Milieux : André Anguissa (Cameroun), Youssouf M’Changama (Comores), Bertrand Traoré (Burkina Faso)

Attaquants: Sofiane Boufal (Maroc), Toko Ekambi (Cameroun) et Famara Diedhiou (Sénégal)