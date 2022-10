Une convention-cadre de partenariat a été signée récemment entre la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et l’Université Al Akhawayn, avec pour objectif d’innover dans le renforcement des liens entre les mondes professionnel et académique.

Paraphée par Chakib Alj, Président de la CGEM, et Amine Bensaid, Président de l’Université Al Akhawayn à Ifrane, cette convention-cadre de partenariat ambitionne ainsi de servir au mieux les nouveaux besoins de l’entreprise marocaine et les aspirations de la nouvelle génération de talents, indique un communiqué de la CGEM, parvenu mercredi à la MAP.

Cette signature survient dans un contexte d’employabilité des jeunes marqué par des changements de paradigme importants, souligne le communiqué.

« D’un côté, nous assistons à une transformation du monde professionnel tel que nous le connaissions, avec de nouveaux métiers en création autour des enjeux liés à l’eau, à la transformation numérique (intelligence artificielle, cybersécurité), à la transition énergétique (mobilité électrique et durable, technologies solaire, éolienne, hydrogène vert…) et bien d’autres. De l’autre, les jeunes professionnels arrivant sur le marché de l’emploi sont issus d’une génération plus libre, entrepreneuse, orientée résultats plus que moyens et avec des attentes marquées en termes de flexibilité professionnelle et d’équilibre de vie », explique la même source.

Dans ce cadre, la CGEM et Al Akhawayn travailleront ensemble pour la définition de nouveaux modèles de liens entre l’entreprise et l’université, des parcours de formation sur la base des besoins des entreprises, et une mise en relation avec les étudiants arrivant sur le marché de l’emploi pour une meilleure prise en compte de leurs besoins. Ce partenariat permettra également de promouvoir l’action de l’Université Al Akhawayn en matière de formation continue, pour apporter une réponse effective aux enjeux de « re-skilling » et « up-skilling » auxquels font face les entreprises, et de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes diplômés à travers des actions ciblées de sensibilisation auprès de membres de la Confédération, conclut le communiqué.