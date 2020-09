La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et la China Import and Export Fair ont conclu un partenariat visant à accompagner les entreprises marocaines dans leur participation à la 128ème édition de la Foire de Canton qui aura lieu, en ligne, du 15 au 24 octobre 2020.

A cet effet, la CGEM organise un webinaire de présentation de la foire et de familiarisation avec sa plateforme virtuelle, le 14 octobre prochain, indique le patronat dans un communiqué.

Grâce à la diffusion en direct de la plus grande foire commerciale de Chine, les participants exposeront leurs produits et services pendant dix jours 24H/24, souligne la CGEM.

En outre, les exposants et les acheteurs pourront également échanger via la plateforme et formuler des demandes d’approvisionnement, note la même source.