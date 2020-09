Le Comité Régional de Veille Economique de la Région de Marrakech Safi a tenu en visioconférence et sous la présidence de Mr le Wali de Région, sa cinquième réunion de travail le mercredi 29 septembre 2020 à 15h.

L’occasion de présenter à tous les membres présents les résultats de l’étude conjointement lancée, sous l’égide de Mr le Wali, par le Centre Régional d’Investissement de Marrakech Safi et l’Université Cadi Ayyad.

Cette étude, financée par la Banque Mondiale, s’articule autour de deux objectifs :

– Analyser l’impact de la pandémie du covid-19 sur l’économie de la région MS, et identifier les enjeux majeurs et structurants, notamment pour l’emploi, les très petites et moyennes entreprises, le secteur informel et pour les secteurs économiques clés. L’objectif est d’évaluer l’impact stratégique pour éclairer la prise de décision chez les acteurs de développement de la région.

– Proposer un plan de préservation et de relance de l’économie et de l’investissement dans la région, et apporter des solutions concrètes, applicables immédiatement ou dans un horizon temps court moyen terme et à l’échelle de la région. Ces solutions doivent faire partie des prérogatives de la Région et de ses acteurs, et être complémentaires mais non répétitives ni contradictoires avec les réponses apportées par l’Etat au niveau national.

Cette étude a également démontré l’urgence de mettre en place un Observatoire de l’économie régionale dont l’un des objectifs sera la récupération des données régionales et l’établissement de tableaux de bord et d’indicateurs régionaux essentiels pour la réussite des politiques de relance à venir.

L’ambition de cette étude est de développer de solutions appropriées pour mieux gérer la période post pandémie, et permettre une transition vers un modèle de développement durable et intégré.

Les résultats détaillés de l’étude seront mis à la disposition du public dans les jours à venir.