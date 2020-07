‘‘Tenant compte de la hausse considérable, ces derniers jours, des cas de contamination au Covid-19 dans plusieurs préfectures et provinces; Et en se basant sur les conclusions du suivi quotidien et de l’évaluation périodique de la situation épidémiologique de notre pays; Et dans le cadre du renforcement des mesures prises pour lutter contre la propagation de cette pandémie; Il a été décidé, à compter de ce dimanche 26 juillet à minuit, d’interdire les déplacements de et vers les villes de Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Berrechid, Settat et Marrakech’’

Communiqué Conjoint des Ministères de l’Intérieur et de la Santé