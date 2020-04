‘‘Des commissions provinciales et locales ont été mises en place au niveau de la région Casablanca-Settat pour coordonner et superviser l’opération de distribution de l’orge subventionné au profit des éleveurs de la région. Ces commissions se composent des autorités locales et des représentants de la Chambre d’agriculture et des représentants des services régionaux et provinciaux du secteur. A signaler que les listes des bénéficiaires ont été arrêté mentionnant la part consacrée à chaque éleveur selon des critères déterminés, avec en appui un programme informatique qui veille au suivi des différentes phases de cette opération allant de l’arrêt des listes des bénéficiaires jusqu’à la remise de l’orge’’

Communiqué de la direction régionale de l’agriculture