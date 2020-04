Quelque 7 personnes déclarées guéries du nouveau Coronavirus (Covid-19) ont quitté, dimanche après-midi, l’hôpital Prince Moulay Abdellah de Salé.

Agés entre 19 et 70 ans, les sept patients dont le rétablissement a été confirmé suite aux analyses de laboratoire, ont exprimé leurs remerciements et gratitude à tout le personnel médical et infirmier qui a veillé sur leur état de santé durant leur hospitalisation, notant ainsi les efforts déployés par ces cadres au service de la santé des citoyens.