Infomédiaire Maroc – « Le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a affirmé que les travaux d’extension et de renforcement de la route nationale N°8 dans la région de Marrakech-Safi avancent conformément à une procédure qui remplit toutes les conditions de concurrence et de transparence. Les règles de passation de ces 2 marchés remplissent toutes les conditions de concurrence et de transparence et respectent les dispositions légales régissant les marchés publics fixant les conditions et les formes dans lesquelles sont passés les marchés de travaux pour le compte de l’Etat et les règles relatives à la gestion desdits marchés et à leur contrôle ».

Communiqué du Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau

Rédaction Infomédiaire