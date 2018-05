Infomédiaire Maroc – Une consécration de plus pour la destination Maroc. Le Royaume est en effet classé 5ème parmi les pays « les plus excellents » dans leur ensemble par le site de planification et de réservation de voyages TripAdvisor, rapporte l’Economiste.

Il devance des destinations réputées mondialement comme la France, le Portugal et l’Italie.

Le ranking est dominé par l’Islande suivie par l’Irlande, le Royaume-Uni et la Grèce.

Dans les sous-catégories, le Maroc occupe ainsi la 3ème positon pour les hébergements et la 5ème pour les expériences touristiques, indique la même source. Pour établir ce ranking, TripAdvisor liste les destinations avec le pourcentage le plus élevé d’établissements et d’activités ayant reçu des Attestations d’Excellence dans différentes catégories (Restaurants, Expériences et Hébergements) par pays et par ville.

Rédaction Infomédiaire