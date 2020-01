‘‘Comme toutes les banques centrales et beaucoup d’institutions ici représentées, Bank Al-Maghrib a développé au fil des années un ensemble de modèles et d’outils statistiques qui lui permettent de répondre à ses besoins en matière d’élaboration des prévisions, de simulations et d’analyses d’impact des politiques publiques, de stress tests…. Je ne risque pas de me tromper en disant qu’il y a unanimité sur l’apport et la valeur ajoutée de ces outils, qui sont dans plusieurs cas quasi-incontournables, mais ils exigent un certain nombre de prérequis qui me paraissent essentiels’’

Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib