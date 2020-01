– Casablanca : Le Pôle Edition & Débats du Groupe Attijariwafa bank organise en partenariat avec les associations Atlas for development, JCI Casablanca et Tizi, une conférence-débat sous le thème “Nouveau modèle de développement : la parole aux jeunes”, et ce le jeudi 30 janvier 2020 à 17h30 à l’espace d’art Actua.

– Paris (France) : Des designers et stylistes marocains ont été primés, mardi soir à la Maison de l’Unesco à Paris, à l’occasion de la première édition de l’Oriental Fashion Awards, prix dédié à récompenser les créateurs de mode pour leur travail et leur engagement à préserver des savoir-faire ancestraux.

– Tanger : Dans le cadre de la journée de l’Architecte, la ministre Nouzha Bouchareb a visité l’espace Borj Hajoui, un espace qui donne un nouveau souffle culturel et artistique à la ville.

Rabat : L’ouvrage “Les douanes aux frontières du numérique” de l’auteur El Arbi Belbachir a été présenté, ce mardi, en amont de la Journée internationale de la Douane qui sera célébrée le 26 janvier.

– Safi : L’insertion des jeunes dans le tissu socio-économique de la province a été au centre d’un atelier de formation, organisé récemment à la cité de l’Océan, en marge de la première édition du Forum des jeunes créateurs.

– Rabat : A l’initiative du Collège Etudes stratégiques et développement économique de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, un séminaire a été organisé, ce mardi, sous la thématique “Le système national d’information et de modélisation : Fondements théoriques et enjeux de développement”.

– Rabat : Dans le cadre de ses activités culturelles et de partage du savoir, HEM accueille le Ministre des Affaires Etrangères du Canada, François-Philippe Champagne, ce vendredi 24 janvier 2020 à 14h00 sur son campus.

– Tanger : La ville abritera, du 28 février au 7 mars, la 21ème édition du Festival national du film, indique le Centre cinématographique marocain (CCM).

– Fès : La deuxième édition du salon national des métaux aura lieu du 27 mars au 5 avril prochains, a annoncé la chambre d’artisanat de la région Fès-Meknès, sa principale initiatrice.

– Fès : La 4ème édition du festival des jeunes créateurs aura lieu du 30 janvier au 2 février prochain, autour de la thématique ”Par l’art aussi… Nous défendons notre intégrité territoriale”.

– Marrakech : “Renouveau pour le Maroc” est l’intitulé d’un ouvrage, de ses co-auteurs Abdelaâli Benchekroun et Nour-Eddine Saoudi, qui vient de paraître cette semaine aux Editions de l’Imprimerie “Al Watania”.

– Rabat : “Le financement de l’économie nationale: vers un développement intégrateur” est le thème retenu pour un séminaire national qui sera organisé le 29 janvier à la Chambre des représentants, sous le haut patronage du Roi Mohammed VI.

– Paris (France) : Le caftan marocain dans toute sa splendeur a été à l’honneur, ce lundi, sur le podium de l’Oriental Fashion Show, première plateforme internationale dédiée à la Couture et à la mode orientale.

– Smara : “Le Dialogue sociétal autour des questions controversées liées au Code de la famille” a été au centre des débats lors d’un séminaire régional tenu ce weekend, en présence d’universitaires, de juristes et d’acteurs de la société civile.

– France : Le romancier et scénariste français Didier Decoin a été choisi, ce lundi, pour succéder à Bernard Pivot à la tête de l’académie Goncourt, a annoncé cette institution.

Rabat : La Chambre des conseillers abrite, ces 22 et 23 janvier, un atelier de travail consacré à la présentation des résultats d’enquêtes réalisées par des associations de la société civile en 2017 et 2019 autour des politiques publiques, avec l’appui du programme “DAAM”, financé par l’ambassade du Royaume-Uni au Maroc.

– Rabat : L’institut CDG organise une conférence sous le thème ‘‘La transformation structurelle de l’économie marocaine pour une croissance durable et inclusive’’, et ce le vendredi 24 janvier à l’Hôtel The View à partir de 9h00.

– Rabat : “Le financement de l’économie nationale: vers un développement inclusif” est le thème retenu pour un colloque national qui organisé mercredi à la Chambre des représentants, sous le haut patronage du Roi Mohammed VI.

– Marrakech : A quelques jours du nouvel an chinois, célébré cette année le 25 janvier 2020 sous le signe astrologique du Rat, symbole de chance et de prospérité selon la tradition chinoise, le Buddha-bar propose un programme pour marquer le passage de la nouvelle année lunaire chinoise.

– Fès : Le rôle de l’intellectuel marocain dans la société d’aujourd’hui a été au centre d’une table-ronde, qui a réuni, le weekend dernier, un parterre d’hommes de lettre, d’artistes et d’acteurs culturels locaux.

– Dakhla : Les participants à un colloque national, tenue dimanche dernier, ont mis la lumière sur le nouveau modèle de développement dans le Royaume et les moyens pour atteindre cet objectif.

– Dakhla : L’ouvrage “le polisario soukoute al waraka akhira” (Le polisario : chute de la dernière carte”, du journaliste égyptien Hani Abou zaid a été présenté, samedi, en marge du premier Forum stratégique maroco-égyptien.

– Azilal : La province a célébré, samedi dernier, en grande pompe, la 12ème édition de la Journée nationale de l’œuf, à l’initiative de l’Association nationale des producteurs d’oeufs de consommation (ANPO).

– Casablanca : L’exposition “#LesYeuxOuVerts”, dont les œuvres d’art sont un appel du pied pour une transition écologique responsable, se tient à l’espace Artorium jusqu’au 25 février prochain.

– Marrakech : La galerie Matisse Art Gallery abrite une exposition inédite des œuvres de l’artiste peintre Noureddine Daifallah sur le thème ‘‘Le maitre calligraphe, et ce les 22 et 23 février prochain.

– Rabat : L’exposition “Harmony'”, qui présente les œuvres de l’artiste peintre maroco-allemand Mohammed Ouammi, se tient à l’Espace rivages de la Fondation Hassan II pour les MRE jusqu’au 15 février prochain.

– Maroc : L’Académie du Royaume du Maroc vient de publier un nouveau livre intitulé “Guide d’activités : Réalisations continues”, qui documente et répertorie les réalisations supervisées par les membres de l’Académie, entre 2015 et 2019, en coopération avec son secrétaire perpétuel, Abdeljalil Lahjomri.

– Maroc : Medi1TV, chaîne d’information en continu, lance “Dir Mechrou3ek دير_مشروعك”, une nouvelle émission en partenariat avec le groupe Banque Populaire visant à soutenir les auto-entrepreneurs et à promouvoir la voie de l’entrepreneuriat parmi les jeunes marocains.