‘‘Comme toute crise majeure, il y a de nombreuses leçons à retenir. Dans le cas du Maroc, je dirais que cette crise nous a en partie permis de révéler un certain nombre de qualités intrinsèques qui étaient enfouies mais qui sont réapparues à la surface, telles que l’agilité stratégique ou la cristallisation de l’effort collectif. Il y a également d’autres enseignements majeurs, à savoir qu’il est possible de réformer l’administration très rapidement et que nous étions ankylosés par des blocages qui n’en étaient pas de vrais. La digitalisation très rapide de l’administration en est un exemple concret, là où plusieurs projets de E-Gov, beaucoup mieux dotés en budget, ont échoué lamentablement. Nous devons prendre conscience de notre plein potentiel et faire perdurer cette flamme actuelle’’.

Abdelmalek Alaoui, Président de l’Institut Marocain d’Intelligence Stratégique