‘‘Le nouveau projet de renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville de Guercif, mis en service vendredi, revêt une très grande importance pour la ville et ses habitants. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations royales, permettra de résorber le déficit de 35% enregistré dans la production de l’eau potable et de satisfaire les besoins en eau au niveau cette ville. Réalisé pour un investissement de l’ordre de 95 millions de dirhams, ce projet, marqué notamment par la réalisation et l’équipement de quatre nouveaux forages, offre à la ville de Guercif un débit additionnel de 80 litres par seconde’’

Abderrahim El Hafidi, Directeur général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE)