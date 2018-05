Infomédiaire Maroc – « Le Maroc peut compter sur l’Espagne en tant que partenaire et ami au sein de l’Union Européenne. Il est clair que le Maroc est pour l’UE un partenaire fondamental et le Royaume sait qu’il peut compter sur l’Espagne pour aider à l’établissement d’un cadre privilégié avec l’UE. Le partenariat et la coopération entre Rabat et Madrid est un modèle pour les autres pays. Nos 2 pays ont réussi à établir un cadre empreint de confiance et de dialogue ».

Alfonso Dastis, Ministre Espagnol des Affaires Etrangères

Rédaction Infomédiaire