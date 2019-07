‘‘A ceux qui disent que Hakim Ziyech a raté le penalty, je leur réponds que rater c’est envoyer la balle dans les airs. Sa balle a plutôt retrouvé le poteau. C’est pourquoi nous devons parler de chance qui peut être une fois avec nous, une fois contre nous. En matière de ballon rond, nous devons comprendre que la politique prend le dessus en prétendant que tel joueur est bon et que l’autre est mauvais, et en créant la division en Marocains. Nous avons une seule équipe nationale que je vous demande d’applaudir et de supporter malgré la défaite’’.

Aziz Akhannouch, Ministre et Président du RNI