Infomediaire Maroc – « La réunion de Laâyoune intervient dans le sillage des manœuvres ourdies par les adversaires de la cause nationale et leurs agissements provocateurs qui risquent de précipiter la région dans l’inconnu et de saper le processus de règlement de ce dossier. Si ce conflit constitue une occasion saisonnière pour le polisario dans la perspective de provoquer des crises, il est au contraire une cause de tous les jours pour les Marocains ».

Aziz Akhannouch, Président du Rassemblement National des Indépendants (RNI)

Rédaction Infomediaire.