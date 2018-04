Infomediaire Maroc – Après le franc succès des précédentes éditions du Forum de Partenariat Maroc-France à Casablanca et à Paris, la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) et la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra organisent, les 3 et 4 mai 2018, le Forum d’Affaires Maroc-France à Laâyoune.

Destiné à promouvoir la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, le Forum d’Affaires Maroc-France a pour objectif de créer un lieu de rencontre efficace, dynamique et riche en contenu avec une approche gagnant-gagnant entre entreprises marocaines et investisseurs français.

Agriculture, pêche, agroalimentaire, énergies renouvelables, mines, environnement, alimentation en eau potable, équipements, tourisme, hôtellerie, BTP, infrastructures, ingénierie, conseil, formation, transport et logistique sont les principaux secteurs ciblés.

Rédaction Infomediaire.