‘‘Le polisario détourne les aides humanitaires internationales destinées aux séquestrés de Tindouf pour les revendre notamment dans le contexte de la crise sanitaire actuelle liée à la propagation du coronavirus. Les mécanismes de distribution des aides humanitaires n’ont pas changé depuis près de 30 dans la région. Dans des documents remontant à 2014 et 2015 des instances onusiennes, d’autres relevant de l’Union européenne et des organisations non gouvernementales avaient exprimé leur extrême inquiétude face aux méthodes de distribution de ces aides, ainsi que leur détournement en dehors de Tindouf’’

Colonel Preston McLaughlin, Expert International dans les Affaires de Sécurité Nationale