‘‘Beaucoup de pays en développement ont besoin de plus d’investissements pour pouvoir atteindre leurs objectifs et croître plus vite. La transparence de la dette doit s’appliquer à toutes les formes des engagements publics, y compris aux dettes cachées ou implicites. Il s’agit d’une condition indispensable pour attirer plus d’investissements et assurer une allocation efficace des capitaux, ce qui est au cœur de nos efforts visant à améliorer les résultats de développement’’.

David Malpass, Président du Groupe de la Banque Mondiale