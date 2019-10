La dette extérieure des pays à revenu faible et intermédiaire a bondi de 5,3% l’an dernier, s’établissant à 7 800 milliards de dollars, tandis que les flux nets d’endettement (versements bruts moins remboursements du principal) provenant de créanciers étrangers ont fléchi de 28 %, à 529 milliards de dollars, selon l’édition 2020 des Statistiques sur la dette internationale de la Banque mondiale. Si, en moyenne, le fardeau de la dette extérieure des pays à revenu faible et intermédiaire est resté modéré, la situation se dégrade dans plusieurs pays depuis 2009, souligne le rapport. La part des pays à revenu faible et intermédiaire affichant un ratio dette/RNB inférieur à 30% a reculé de 42% il y a dix ans à 25% actuellement. Le nombre de pays ayant un ratio dette/exportations élevé a en revanche augmenté.