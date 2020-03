‘‘Le Maroc n’a enregistré, jusqu’à présent, aucun cas de contamination locale au Coronavirus. Les 17 cas confirmés sont importés et concernent des personnes en provenance de la France (6 personnes), d’Italie (5) et d’Espagne (5), et une femme contaminée après le contact avec son époux. Ce dernier cas ne peut pas être, selon les normes en vigueur, considéré comme contamination locale. Le Maroc est encore au premier stade de contamination au virus corona puisqu’il s’agit de cas provenant de pays étrangers’’

Directeur de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi