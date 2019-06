‘‘Lors de ma dernière visite à Rabat en janvier, j’ai pu observer le développement de profondes réformes socio-économiques au Maroc, dans un contexte de stabilité et sous l’impulsion de son Souverain, SM le Roi Mohammed VI, avec lequel j’avais eu l’opportunité et l’honneur de m’entretenir. Ses vingt années de règne ont permis au Maroc d’approfondir son partenariat avec l’Union européenne tout en jouant pleinement son rôle à l’échelle du continent africain et sur la scène multilatérale et bien sûr régionale, en particulier dans le Nord de l’Afrique et le monde arabe’’.

Federica Mogherini, Haute Représentante de l’UE pour les Affaires Etrangères et Vice-Présidente de la Commission Européenne