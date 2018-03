Infomédiaire Maroc – « Je suis présent aujourd’hui parce que je suis un grand ami du Maroc et j’ai toujours voulu que les relations entre les 2 pays soient les meilleures possibles. Entre le Maroc et la France, une grande histoire d’amitié et coopération. Il y a beaucoup à faire ensemble, notamment pour porter les messages de paix et d’apaisement. Je rappelle le soutien du Maroc à la France lors de son intervention au Mali. Les 2 pays agissent ensemble pour promouvoir le développement en Afrique, gérer la question migratoire et diffuser les valeurs de paix et de tolérance ».

François Hollande, Ex Président Français

Rédaction Infomédiaire