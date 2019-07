‘‘Il est temps pour moi de clore ce long et beau chapitre de ma vie au Maroc, non sans une certaine émotion et tristesse, mais c’est une décision inéluctable prise bien avant la CAN-2019. Je tiens à adresser mes plus chaleureux remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, pour tous les efforts consentis afin de développer le sport et le football en particulier. J’en profite pour remercier le Prince Moulay Hassan ainsi que l’ensemble de la famille Royale’’.

Hervé Renard, Sélectionneur Démissionnaire du Maroc