Infomédiaire Maroc – « Le Maroc est le choix idéal pour l’organisation de la Coupe du Monde de Football 2026. Notre pays est assez compact par rapport aux villes que l’on propose, par rapport aux distances qui devraient être effectuées par les joueurs et les supporters, par rapport à l’accessibilité du Maroc non seulement vis-à-vis de l’Europe et de l’Afrique, mais également d’autres pays, par rapport aux fuseaux horaires, par rapport à la passion exceptionnelle que tout le pays a pour le football, par rapport à la tolérance, l’ouverture et la possibilité de construire des ponts entre les peuples ».

Hicham El Amrani, DG du Comité de Candidature ‘‘Maroc 2026’’

Rédaction Infomédiaire