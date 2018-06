Infomédiaire Sport – Le Think Tank Africa WorldWide Group a publié un communiqué, dont une copie est parvenue à Infomédiaire Sport, qui explique pourquoi la candidature de l’Afrique, portée par le Maroc, mérite d’être désignée pays hôte de la Coupe du Monde de Football en 2026 de la FIFA. Ci-après l’intégralité du communiqué :

‘‘Considérant que sur les 20 coupes du monde de football de la FIFA, 10 se sont tenues sur le continent européen, 8 sur le continent américain et une 1 coupe du monde sur le continent africain et asiatique.

Considérant que le Maroc est sur le fuseau horaire GMT et que tous les matchs de la Coupe du monde pourront être suivis partout à travers le monde à des heures convenables et non pas à des heures induises dans la nuit.

Considérant que le Maroc s’est donné les moyens humains, infrastructurels, hôteliers, sécuritaires, techniques et opérationnels pour accueillir dans les conditions les plus optimales, le plus grand événement mondial qu’est la Coupe du Monde de Football de la FIFA.

Considérant la décision des USA du gouvernement de Donald Trump, d’ériger un mur de protection sur tout le long de sa frontière avec le Mexique, ce qui relance le débat sur la pertinence pour le Mexique, de co-candidater avec les USA.

Persuadé qu’en termes de géostratégie et de géo-équité, l’Afrique n’est pas que seulement que terre d’opportunités, d’investissements et un vaste marché de consommateurs pour l’économie mondiale globalisée. Que l’Afrique du Sud, lors de l’organisation de la Coupe du Monde de Football en 2010 ait donné la preuve et un avant-goût des capacités et du talent organisationnels des Africains.

Convaincu que l’organisation de la Coupe du Monde de Football en 2026 au Maroc, confirmera de toute la maturité à tous points de vue, d’un pays africain à organiser un événement sportif total, à dimension et à vocation mondiale.

Le Think Tank Africa WorldWide Group, soutient la candidature du Maroc pour l’organisation de la Coupe du Monde de Football 2026 de la FIFA et est confiant que le Congrès et ses 207 fédérations votantes (211 membres moins les 4 candidates), tiendront compte lors de leur travaux de ce mercredi 13 juin 2018, pour désigner le pays hôte de la Coupe du Monde de Football de la FIFA en 2026, de la séduisante candidature de l’Afrique portée par le Maroc, aux avantages compétitifs et comparatifs pour l’organisation d’un tel événement’’.

IM