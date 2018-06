Infomédiaire Maroc – Plus de 100 000 jeunes marocains, étudiants universitaires ou stagiaires de la formation professionnelle, ont bénéficié des services des Career Centers et du Career Center virtuel (www.careercenter.ma), conçus et mis en œuvre par l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) et le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, indique l’USAID.

Implantés dans 3 villes du Royaume (Casablanca, Tanger et Marrakech), les Career Centers offrent des services personnalisés aux jeunes pour les accompagner dans leur transition de la formation vers l’emploi et améliorer leur employabilité, précise l’USAID dans un communiqué.

Rédaction Infomédiaire