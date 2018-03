Infomédiaire Maroc – « La Serbie et le Maroc partagent la même position de principe quant au respect de l’intégrité territoriale de chaque pays. La Serbie soutient pleinement toutes les négociations et tous les efforts engagés en faveur de solutions durables pacifiques et diplomatiques de tout conflit, et ce sous l’égide de l’Organisation internationale en charge de la question en l’occurrence les Nations unies ». A ce titre, nous voyons que la proposition pour l’autonomie au Sahara faite par le Maroc s’inscrit pleinement et parfaitement dans ce cadre ».

Ivica Dacic, Ministre Serbe des Affaires Etrangères

Rédaction Infomédiaire