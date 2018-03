Infomédiaire Maroc – Une délégation marocaine conduite par le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Boussaid, a effectué, les 13 et 14 mars, une visite aux sièges du Groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI), à Washington, pour promouvoir la candidature du Maroc pour accueillir l’édition 2021 des Assemblés Annuelles de ces 2 institutions.

Pour rappel, cette prestigieuse manifestation n’a pas été organisée dans le continent africain depuis plus de 40 ans. Les Assemblés Annuelles du Groupe de la BM et du FMI sont organisées chaque 2 années à l’extérieur des Etats-Unis.

Elles rassemblent plus de 14 000 personnalités, dont les ministres des Finances et les Gouverneurs des Banques Centrales de l’ensemble des 189 pays membres de ces institutions ainsi que des représentants du secteur privé, des ONG, et du milieu universitaire. A suivre !

Rédaction Infomédiaire