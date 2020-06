‘‘Les places portuaires marocaines et marseillaises, qui affrontent au même titre les répercussions néfastes de la crise sanitaire actuelle, sont appelées à repenser leur coopération en vue de soutenir un développement durable de leurs échanges dans l’ère post-covid-19. Les défis imposés par cette crise rendent nécessaire une coopération plus étroite entre les deux communautés portuaires dans la perspective d’appuyer la compétitivité des opérateurs et leur résilience face à des chocs si inédits’’

Jalal Benhayoun, Directeur Général de Portnet S.A