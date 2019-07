‘‘La priorité opérationnelle absolue porte, aujourd’hui plus que jamais, sur le renforcement et la résilience des dispositifs de contrôle frontalier pour neutraliser les routes transfrontalières de trafic empruntées par les filières et qui charrient toutes sortes de menaces potentielles allant de l’infiltration de migrants à celle des terroristes, notamment les combattants étrangers terroristes. Cet impératif opérationnel de contrôle frontalier n’est pas l’apanage d’un seul pays. Il doit être appréhendé sous l’angle de l’indivisibilité de la sécurité et son corollaire indissociable de coopération régionale solidaire entre tous les partenaires. Le contrôle frontalier et la lutte contre la criminalité transfrontalière doivent être placés désormais dans une logique de performance multiplicative entre tous les pays pour éviter que la vulnérabilité d’un partenaire se répercute sur l’ensemble’’.

Khalid Zerouali, Wali-Directeur de la Migration et de la Surveillance des Frontières au Ministère de l’Intérieur