Le Conseil d’Administration de l’Office National des Pêches (ONP) s’est réuni le lundi 1er juillet 2019 à Agadir, sous la présidence de Aziz Akhannouch, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

Au cours de cette réunion, le Conseil a approuvé le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels de l’ONP au titre de l’exercice 2018.

En termes d’activité, les produits de la pêche côtière et artisanale commercialisés en première vente ont atteint un volume de 1 311 457 tonnes, pour une valeur de 7,35 milliards de dirhams, marquant ainsi une progression de 1% en valeur par rapport à l’année 2017.

Par ailleurs, l’année 2018 a été marquée par la poursuite du programme de développement et de modernisation du réseau de commercialisation des produits de la mer en 1ère et 2ème ventes.

Dans ce cadre, il a été procédé à l’achèvement de la construction des superstructures du nouveau port de pêche de Tanger qui a été inauguré par le Roi Mohammed VI, le 7 Juin 2018. Ces superstructures, qui ont nécessité un investissement de 248 MDH, sont notamment constituées de 2 halles au poisson, l’une dédiée à la pêche côtière, l’autre à la pêche artisanale et de divers locaux et équipements destinés aux professionnels.

Par ailleurs, les travaux de construction des superstructures du nouveau port de pêche de Casablanca ont été poursuivis et seront achevés au cours du dernier trimestre 2019.

Pour sa part, le réseau des marchés de gros au poisson, ayant pour objectif de mieux organiser la 2ème vente des produits de la pêche et de rapprocher les produits de la mer des consommateurs, a continué à être renforcé par l’achèvement de la construction des marchés de gros au poisson d’Inezgane, de Tétouan et de Tanger.

En outre, dans le cadre de l’exécution du plan de développement du littoral, mené par le Département de la Pêche Maritime, et dans l’objectif de continuer à renforcer les infrastructures dédiées à la pêche artisanale, il a été procédé à l’achèvement des travaux de construction du Point de Débarquement Aménagé d’Imourane, pour un coût de 25 MDH.

L’ONP a également poursuivi en 2018, son programme de renforcement de la chaîne de froid pour mieux préserver la qualité des produits mis en vente. Ainsi, il a été procédé à la construction de 9 fabriques de glace dont 5 ont déjà été achevées.

Par ailleurs, l’Office a continué à mettre en œuvre le programme de mise à niveau et de maintenance des infrastructures et équipements en vue d’assurer des conditions sanitaires optimales et aux fins de généraliser l’agrément sanitaire à l’ensemble des halles et marchés de gros au poisson qu’il gère.

En outre, dans le cadre du programme IBHAR, lancé en 2008 par le Département de la Pêche Maritime, qui vise la mise à niveau et la modernisation des flottes de pêche côtière et artisanale, le montant global décaissé à fin 2018, s’établit à près de 170 MDH, correspondant à un total de 1 183 dossiers traités depuis la mise en œuvre dudit programme.

En matière de développement durable, l’ONP a poursuivi son programme d’équipement en centrales photovoltaïques des sites non connectés au réseau public d’électricité. Dans ce cadre, il a été procédé à la couverture de 7 Villages de Pêche au niveau des Provinces du Sud du Royaume.

Ainsi, le Conseil a été l’occasion de constater les avancées réalisées en matière de modernisation et de renforcement des réseaux de commercialisation. Dans ce cadre, l’ONP a été appelé à consolider davantage le processus de commercialisation des produits de la mer et à lancer une réflexion sur son repositionnement stratégique pour lui permettre d’offrir des services encore plus performants et efficients, au service de la filière pêche.