Infomédiaire Maroc – « Le Maroc a lancé des chantiers très ambitieux en matière d’amélioration de la gouvernance publique, et l’OCDE est disposée à accompagner le Royaume dans ce processus. Le Royaume est sur le bon chemin dans plusieurs domaines, dont le développement d’une administration publique ouverte et transparente, l’engagement pour le numérique et la digitalisation et la lutte contre la corruption ».

Marcos Bonturi, Directeur de la Gouvernance Publique à l’OCDE

Rédaction Infomédiaire