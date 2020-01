‘‘Mon film ‘Adam’ est une invitation à un changement de perception de la mère célibataire, qui fait face à des préjugés très durs, injustes et sans commune mesure avec la réalité. Je suis très heureuse que mon film sorte sur les écrans marocains. Le fait d’avoir voyagé partout dans le monde avec mon film et d’avoir rencontré des publics si différents les uns des autres, a été très réjouissant. Pouvoir le montrer aujourd’hui enfin au public marocain, son public naturel, est vraiment quelque chose de très beau et très émouvant’’

Maryam Touzani, Réalisatrice Marocaine