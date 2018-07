Infomédiaire Maroc – « Il est nécessaire de briser le lien entre le terrorisme en tant que phénomène nihiliste et destructeur et les religions qui, de par leur essence, se rencontrent dans les mêmes valeurs de paix, de dignité de l’être humain et de sacralité de l’âme. Ces valeurs constituent autant de sens qui imprègnent l’Islam en tant que religion, culture et civilisation ».

Mohamed Benaissa, Secrétaire Général de la Fondation du Forum d’Assilah

Rédaction Infomédiaire