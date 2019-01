Infomédiaire Maroc – ‘‘Nous nous félicitons de l’adoption par le Parlement européen à Strasbourg de l’accord agricole Maroc-UE. Les entretiens avec Mme Mogherini ont été l’occasion de se pencher sur l’aspect économique et financier dudit accord. Nous appelons dans ce sens à accélérer la cadence de sa mise en oeuvre et à activer rapidement ses mécanismes et ses conventions, notamment concernant le volet fiscal et l’accompagnement du Maroc sur plusieurs domaines ayant trait aux volets économique, financier et social’’.

Mohamed Benchaaboun, Ministre de l’Economie et des Finances

Rédaction Infomédiaire