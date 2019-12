‘‘Grâce à un ambitieux programme d’investissement de l’ordre de 49 milliards de dirhams qui a engendré des effets d’entraînement au profit de la Collectivité en termes de dynamisation du secteur productif national, de création d’emplois, de génération de capital immatériel, de sécurité et de préservation de l’environnement, c’est toute une nouvelle ère des chemins de fer qui s’est ouverte, portée par Al Boraq, symbole d’une nouvelle expérience de voyage conjuguée à une capacité de l’offre disponible, surtout devant des besoins en mobilité de plus en plus accrus. C’est dire que la stratégie voyageurs a été repensée de fond en comble, rendant le train plus accessible’’

Mohamed Rabie Khlie, DG de l’Office National des Chemins de Fer