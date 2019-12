Le Brexit offrira d’importantes opportunités au Maroc pour attirer davantage de touristes britanniques, a indiqué, jeudi à Londres, Simon Calder, journaliste au quotidien anglais « The Independent ».

Dans une déclaration en marge du Morroccan Tourism Summit, organisé dans la capitale britannique à l’initiative de l’ONMT, ce spécialiste de voyage chez le quotidien en ligne, a affirmé que le Brexit devrait présenter un avantage pour la destination Maroc puisque les voyages en Europe pourraient devenir plus « compliqués » pour les Britanniques.

« Les touristes qui cherchent des destinations pas très lointaines, faciles d’accès et qui offrent une valeur ajoutée et une expérience qui vaut le coup », trouveront au Maroc une destination privilégiée, a-t-il relevé. Après les Américains et les Allemands, les Britanniques sont ceux qui voyagent le plus, a fait valoir le journaliste, notant que le Maroc devrait saisir cette opportunité « pour devenir la destination la plus exotique où l’on peut se rendre à moins de deux heures de vol ».