‘‘Le Maroc a mis en place une stratégie de transformation numérique visant tous les domaines, dans le but de simplifier les procédures, d’accélérer le développement de l’économie numérique et de faciliter les investissements en créant un environnement numérique approprié. La stratégie adoptée par le Royaume en matière de transformation numérique s’assigne également pour objectif d’améliorer la compétitivité de l’économie nationale et d’accroître la productivité de ses secteurs d’activité. Et pour atteindre ses objectifs de digitalisation, le Maroc a mis en place l’Agence de développement numérique chargée de piloter le secteur ».

Mohamed Yatim, Ministre du Travail et de l’Insertion Professionnelle