Une rencontre de communication autour de la couverture médicale et sociale des chauffeurs de taxis a été organisée, au siège de la wilaya de la région Marrakech-Safi, avec la participation des représentants des organismes encadrant le secteur des taxis à la région, dont des syndicats et des associations professionnelles.

Présidée par le wali de la région, Karim Kassi-Lahlou, cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du régime de couverture médicale et sociale au profit des travailleurs indépendants et des professionnels libéraux, a été organisée en présence des représentants d’administrations centrales concernées, notamment les ministères de l’Intérieur, de l’emploi et de l’insertion sociale, la santé, de l’équipement, du transport et de la logistique, l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), outre les présidents des services d’affaires économiques de la région.