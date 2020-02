‘‘Le Maroc n’a eu de cesse de défendre la cause palestinienne qui a été toujours au centre des préoccupations du Royaume, tout en appelant à l’instauration d’un Etat palestinien indépendant, avec Al Qods Est comme capitale. Les efforts consentis par le Royaume, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, en soutien à la question palestinienne ne sont pas une nouveauté, car les positions du Maroc ont été constantes en faveur de cette cause qu’il a toujours défendue dans les foras internationaux et régionaux’’

Mohammed El Habach, Conseiller du Président Palestinien