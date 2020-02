Les prix mondiaux des produits alimentaires ont maintenu leur tendance haussière au cours du mois de janvier 2020, notamment des denrées alimentaires les plus couramment commercialisées, a annoncé l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO ).

La FAO précise dans son dernier rapport que son indice des prix des produits alimentaires a affiché une moyenne de 182,7 points au cours du mois de janvier, soit 0,7% de plus qu’en décembre et 11,3 % de plus qu’au même moment de l’année dernière.

“Ceci s’explique en partie, par la hausse des prix des huiles végétales et du blé qui ont été les denrées qui ont pesé le plus dans l’indice”, affirme l’organisation onusienne, précisant que le coût des huiles végétales a ainsi augmenté de 7% en un mois, atteignant son niveau le plus élevé depuis trois ans.