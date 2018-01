Infomediaire Maroc – “L’appel de Jerada a été entendu et le gouvernement va assumer ses responsabilités.

La série de rencontres tenues, samedi, avec les représentants des partis politiques et de la société civile, ainsi qu’avec les élus, ont constitué une occasion pour écouter et mieux connaître les préoccupations des différentes composantes de la société, et ce dans la perspective de trouver, au niveau central, des solutions à leurs attentes dans les plus brefs délais et lancer des plans de développement prometteurs dans la province”.

Mouad El Jamai, Wali de la Région de l’Oriental

Rédaction Infomediaire.