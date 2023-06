Le Comité régional de développement humain (CPDH) de l’Oriental a approuvé, mardi à Oujda, les 705 projets proposés au titre de l’année 2023, pour un montant global de 318,06 millions de dirhams (MDH), dont un apport de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) d’environ 200 MDH.

Lors de cette 1ère réunion au titre de 2023, présidée par le Wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, en présence notamment des gouverneurs des provinces de la région, le comité a approuvé, à l’unanimité de ses membres, les projets proposés par les comités provinciaux de développement humain (CPDH).

Il s’agit de 25 projets d’une enveloppe budgétaire de 77,4 MDH, dans le cadre du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base, et 156 projets d’un montant d’environ 54,8 MDH, dans le cadre du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité.

S’y ajoutent 231 projets d’un investissement global de près de 99,2 MDH, dans le cadre du programme « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes », et 293 projets d’une valeur de 86,6 MDH, dans le sillage du programme « Impulsion du capital humain chez les générations montantes ».

Ces projets sont répartis sur 56 projets dans la préfecture d’Oujda-Angad, 169 dans la province de Berkane, 130 dans la province de Taourirt, 92 dans la province de Nador, 79 dans la province de Figuig, 69 dans la province de Guercif, 64 dans la province de Jerada et 46 dans la province de Driouch.

Cette réunion a été une occasion pour présenter le bilan des réalisations de l’INDH au titre de l’année 2022 au niveau de la région, marqué par la programmation de 928 projets, avec une enveloppe budgétaire d’environ 474 MDH, avec une contribution de l’Initiative de l’ordre de plus 338 MDH, soit 71%.

Ces projets concernent principalement les secteurs des infrastructures, l’éducation, l’emploi, la jeunesse et les sports, la santé, l’eau et l’électricité et les structures d’accueil, entre autres.

Intervenant à cette occasion, El Jamai a rappelé les importants projets réalisés dans le cadre de la troisième phase l’INDH au niveau de la région, notamment les programmes visant la promotion du capital humain et des générations montantes, l’amélioration des revenus et l’intégration économique des jeunes et l’appui aux catégories en situation de précarité.

À cet égard, il a indiqué que 572 projets ont été réalisés sur les 928 projets programmés au cours de l’année 2022, dont 560 projets opérationnels, tandis que 356 autres projets sont en cours d’achèvement.