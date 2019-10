‘‘Le Royaume a appris que la paix et la coexistence dans toute société sont intrinsèquement liés à la tolérance, à la compréhension et au respect des autres et de leurs différences. Ce que certains appellent l’expérience marocaine et d’autres « l’exception marocaine » est basé sur trois piliers essentiels. Il s’agit tout d’abord d’institutions fortes en mesure de garantir la paix et la stabilité, ensuite la centralité de la Constitution qui offre un cadre juridique permettant l’exercice libre de la religion au Royaume et enfin la capacité à préserver les libertés religieuses dans une société plurielle à travers la promotion de la paix et du vivre ensemble’’.

Mounia Boucetta, Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale